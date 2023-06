LVV, IICA en FAO schenken schooltuin in Saramacca

De HC Pawel school en de St. Thaddeusschool hebben op 13 juni een plantenkas in gebruik genomen. De opzet hiervan is tot stand gekomen door het sub-project ’02 Resilient School Feeding Program’. Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) is de hoofduitvoerder van het project en werkt samen met het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (minOWC) om de schooltuinen te realiseren.

Het project wordt gefinancierd door de Mexican Agency for International Development Cooperation (AMEXCID) en ondersteund door Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). De Inter-American Institute for Cooperation on Agriculture (IICA) helpt bij het opzetten van schooltuinen. Dit project is een initiatief uit het MEXICO-CARICOM-FAO INITIATIVE ‘Cooperation for Climate Change Adaptation and Resilience in the Caribbean’ om de voedselzekerheid en de gezondheid van de schoolkinderen in Suriname te verbeteren.

De schooltuin is een plek waar leerlingen kunnen leren over de verschillende gewassen die in ons land worden verbouwd, hoe ze deze kunnen verzorgen en oogsten, en hoe ze deze kunnen verwerken tot gezonde en lekkere maaltijden. De schooltuin draagt ook bij aan de ontwikkeling van een duurzame en milieuvriendelijke landbouwsector, die rekening houdt met de klimaatverandering en de biodiversiteit.

LVV-minister Parmanand Sewdien vertelde de leerlingen op een interactieve manier dat 800 miljoen mensen op wereld honger lijden. Maar dat wij in Suriname gezegend zijn met land, water en een goed klimaat. “De plantenkas die jullie vanaf vandaag gaan beplanten en onderhouden moet de interesse om Landbouw te gaan studeren bij de jeugd opwekken. Het is hard werken, maar tegenwoordig is de technologie zo geavanceerd dat je met een drone of een machine programmeert en je land wordt bewerkt. Er is niet voldoende voedsel op de wereld, maar jullie kunnen jonge agrarische ondernemers worden die gezonde voeding gaan produceren”, aldus de minister, die ook Landbouw als studie koos.

In de plantenkas van de scholen is er een start gemaakt met de beplanting van kool, antroewa, peper en amsoi. De leerlingen, maar ook de leerkrachten zijn ingenomen met dit initiatief en noemen nu hun school de 1e groene school in het district Saramacca. De schooltuin oftewel de plantenkas werd onder toeziend oog van de burgermoeder van Saramacca, Sherin Bansi – Durga, geschonken. De leuze luidt: “Onderhoud is behoud!”