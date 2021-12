Vrijdag publiceerde Feest Voor Alle Kinderen (FvaK) een statement voor een inclusief Sinterklaasfeest met ondertekening van onder andere LUSH, Tony’s Chocolonely, Meta (Facebook en Instagram), WPP, Omroep Zwart en Top Notch & Noah’s Ark. Met het statement en de ondertekenaars laten wij zien hoeveel brede steun er is voor een Sinterklaasviering die voor alle kinderen in Nederland een feest is.

Ze vragen andere bedrijven en organisaties in Nederland het statement ook te ondertekenen om samen met ons de positieve ontwikkeling voort te zetten. Het is belangrijk dat naast gemeenten, scholen en burgers ook bedrijven en organisaties zich uitspreken voor een inclusief Sinterklaasfeest.

Ook lanceerden zij het langverwachte gratis lespakket ‘De Geschiedenis van Sint & Piet’ en werd gestart met het verspreiden van onze Sinterklaaspakketten. Met het platform Feest Voor Alle Kinderen laat Stichting Nederland Wordt Beter aan scholen, bedrijven en gezinnen zien waar de positieve verandering al plaatsvindt en hoe gemakkelijk en leuk het is om mee te doen.

Publicatie statement inclusief Sinterklaasfeest

Steeds meer Nederlanders zijn het ermee eens dat de Sinterklaasviering een feest voor alle kinderen moet zijn. Ook een aantal grote bedrijven, zoals Bol.com, Coolblue, Facebook, Amazon, Nickelodeon, Hema en Pathé, hebben daarin de afgelopen jaren het goede voorbeeld gegeven. Omdat iedereen zich bij hen welkom moet voelen, besloten zij het gebruik van de afbeelding van zwarte Piet op hun producten, tijdens (commerciële) activiteiten en/of op hun platform niet meer toe te staan.

Om voort te bouwen op deze positieve ontwikkeling presenteren wij met trots ons Feest Voor Alle Kinderen statement voor een inclusief Sinterklaasfeest. De volgende diverse partijen hebben ons statement inmiddels ondertekend met hun logo: LUSH, Tony’s Chocolonely, Meta (moederbedrijf Facebook en Instagram), WPP, Omroep Zwart, Women.Inc, Opzij, Rose Stories, Campagnebureau BKB, Top Notch & Noah’s Ark, en steeds meer organisaties sluiten zich aan. Deze ondertekenaars vinden het belangrijk om bij te dragen aan een Feest voor alle Kinderen. Zij zullen, indien van toepassing, geen gebruik (meer) maken van zwarte Piet. Dit is één van de stappen die de organisaties/bedrijven/platforms zetten om uitsluiting en stereotypering te voorkomen binnen hun bedrijf of organisatie, aldus te lezen in het statement. Wij roepen andere bedrijven en organisaties op om dit voorbeeld te volgen!

Lanceren lespakket ‘De Geschiedenis van Sint & Piet’

Om scholen te ondersteunen lanceren wij vandaag ook ons inhoudelijk en gratis lespakket ‘De Geschiedenis van Sint & Piet’ met een docentenhandleiding en een werkboek voor bovenbouw PO en onderbouw VO. De lessen zijn een onderwijstool voor een inhoudelijk gesprek over het Sinterklaasfeest. In vier lessen wordt aandacht besteedt aan de legenden rondom Sinterklaas en de geschiedenis van het Sinterklaasfeest. Ook wordt ingegaan op de ontstaansgeschiedenis van zwarte Piet, karikaturen in het algemeen, en de bezwaren die er zijn tegen de figuur zwarte Piet. Het lespakket is gratis te gebruiken en te downloaden via LessonUp.nl.

Verspreiden inclusieve Sinterklaaspakketten voor gezinnen

Wij zijn heel verheugd dat wij vanaf vandaag 2500 gezinnen door heel Nederland blij kunnen maken met een inclusief Sinterklaaspakket. Je vindt in dit pakket alles wat je nodig hebt voor een feestelijke (pakjes)avond: een speciaal ontwikkeld Sinterklaas-bordspel, Feest voor alle Kinderen Tony’s Chocolonely, een cadeautje voor in de schoen, een mijter, inpakpapier, ballonnen, kleurplaten, een totebag, slingers en natuurlijk: pepernoten. Voor elk pakket dat wordt aangeschaft, doneren wij ook een pakket aan een gezin dat het goed kan gebruiken, i.s.m. de Voedselbank en onze lokale organisaties. Het pakket kan ook cadeau worden gedaan aan iemand die nog even dat zetje nodig heeft!

Feest voor alle Kinderen heeft als doel gezinnen, instellingen, bedrijven en geïnteresseerden te ondersteunen voor een inclusieve sinterklaasviering en heeft geen winstoogmerk. Het initiatief wordt mogelijk gemaakt door de tomeloze inzet van 100-150 vrijwilligers elk jaar en door donaties van betrokkenen en organisaties die het doel ondersteunen.