Launch trainingstraject capaciteitsversterking districtscommissarissen

Het ministerie van Regionale Ontwikkeling & Sport in Suriname organiseert op dinsdag 7 december 2021 de launch van het ‘Trainingstraject Capaciteitsversterking districtscommissarissen’.

Het hoofddoel van de training is om de kenniscapaciteit over decentralisatie, wet regionale organen, aanbestedingen, crisismanagement en leiderschap te vergroten, ten einde de functionarissen ruimschoots toe te rusten gedurende de uitoefening van hun taak.

Verder wordt dit traingstraject gezien als effectief en duurzaam, en zal invulling geven aan ontwikkeling op zowel individueel als institutioneel niveau, vanwege de vaardigheden die ontwikkeld, verscherpt en versterkt worden maar ook de kennis die wordt opgedaan, welke weer de vertaalslag maakt naar de organisatie.

Het trainingstraject met een duur van 6 maanden, start in februari 2022 en eindigt in juli 2022. De training die steeds 1 keer per maand zal worden verzorgd, bestaat uit diverse onderwerpen die verspreid over een aantal sessies behandeld zullen worden.