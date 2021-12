Jongedame probeert ex meerdere keren te doden vanwege bemoeienis

Een zeventienjarige jongedame is door de politie in Suriname aangehouden, nadat zij meerdere keren geprobeerd heeft haar ex-vriend te doden. Dit vond plaats in het district Wanica.

De jongedame heeft geprobeerd haar ex messteken toe te brengen. In zijn slaap heeft zij ook geprobeerd hem met een laken te wurgen. Zij deed ook nog pesticide in zijn voeding en drank, maar door de vreemde geur besloot hij niet te eten en drinken.

De zeventienjarige ging over tot deze handelingen omdat zij wraak wilde nemen. Volgens haar bemoeit de ex-vriend in haar privé aangelegenheden.



De ex-vriend heeft aangifte gedaan, waarna de Surinaamse politie de jongedame heeft aangehouden en in verzekering gesteld. Een mes, flesjes met pesticide en de voeding die gemengd zou zijn met pesticide, zijn in beslag genomen.