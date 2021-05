Koning opent Rijksmuseum tentoonstelling Slavernij op 18 mei

Koning Willem-Alexander opent dinsdagmiddag 18 mei de tentoonstelling Slavernij in het Rijksmuseum te Amsterdam. De opening wordt live uitgezonden door de NOS om 15.55 uur via NPO1.

De tentoonstelling Slavernij beslaat de Nederlandse koloniale periode van de 17de tot en met de 19de eeuw. Zowel de slavernij in Suriname, Brazilië en het Caribisch gebied, met de rol van de West-Indische Compagnie (WIC), als de slavernij in Zuid-Afrika en Azië waar de Verenigde Oost Indische Compagnie (VOC) actief was, komen aan bod.

Ook de effecten van het systeem in die periode in Nederland zelf worden belicht. Het levert een brede geografische, en tegelijk tevens specifiek Nederlandse blik op, die niet eerder in een nationaal museum is getoond

De tentoonstelling stelt tien persoonlijke verhalen centraal. Tien waargebeurde verhalen over mensen die in slavernij leefden en slavenhouders, mensen die zich verzetten en mensen die in slavernij naar Nederland zijn gehaald. Hoe zagen hun levens eruit? Hoe verhielden zij zich tot het systeem van slavernij? Konden zij eigen keuzes maken?

In de tentoonstelling zijn objecten te zien uit nationale en internationale musea, archieven en particuliere collecties.