Marion (30) overleden nadat zij en wederhelft op brom werden aangereden

Het Korps Politie Suriname heeft zondag de persoonsgegevens van de duorijder, die vrijdag om het leven kwam bij een frontale aanrijding tussen een bromfiets en een auto op de weg naar Kraka, bekend gemaakt. Het gaat om de 30-jarige Marion Macnack (foto) die achterop de brom zat, welke bestuurd werd door haar wederhelft.

Uit het voorlopige politioneel onderzoek is naar voren gekomen dat de bromfietser met dourijder over de weg reed komende vanuit de richting van Brokopondo en gaande in de richting van Kraka. Een 50-jarige automobilist kwam vanuit de tegenovergestelde richting aangereden.

Door tot nog toe onbekende reden kwam de autobestuurder op de rijhelft van de bromfietser terecht met als gevolg een nagenoeg frontale botsing, aldus de politie.

Op de plek van de aanrijding trof de politie de 29-jarige bromfietsbestuurder R.M. en zijn wederhelft Marion Macnack met zware letsels in een bosschage langs de weg aan. Marion was op dat moment niet aanspreekbaar. De bromfietsbestuurder was ook zwaargewond.

De verkeersslachtoffers werden per ontboden ambulance overgebracht naar de RGD polikliniek te Zanderij. Op de polikliniek werd door een arts vastgesteld dat mevrouw Macnack overleden was. Haar ontzielde lichaam is in opdracht van het Surinaamse Openbaar Ministerie door de politie, ter obductie, in beslag genomen.

De auto en brom zijn aanzienlijk beschadigd en zijn door de politie ter herkeuring in beslag genomen. De autobestuurder, wiens ademhaling een alcohol geur verspreidde, werd naar een ziekenhuis overgebracht om onderworpen te worden aan een bloedtest. Het resultaat van deze test is nog niet bekend.

De automobilist is op zaterdag 15 mei voorgeleid bij een hulp officier van justitie en na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie is zijn rijbewijs ingevorderd. Het verder onderzoek van deze aanrijding is overgedragen aan de Verkeersunit van Regio Midden meldt de politie.