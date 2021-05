Winkelierster loopt steekwonden op bij overval

Deze vrouw heeft diverse steekwonden opgelopen bij een winkel in Suriname. Dit gebeurde vanmorgen vroeg toen haar winkel net open was en werd overvallen door een man met een mes.

De winkelierster stond achter de kassa toen een onbekende man de winkel op de kruising van de Rehemal en de Billaweg binnenstapte. Tijdens de overal bracht hij de vrouw enkele steken toe en verliet de plaats met een onbekend geldbedrag.

Het slachtoffer heeft verwondingen in buik en arm en bloed hevig zoals op de foto te zien is. De politie was snel ter plaatse en heeft een ambulance ingeschakeld om de gewonde vrouw af te voeren.

Aan de aanhouding van de verdachte word gewerkt.

UPDATE – De rover is niet lang daarna aangehouden door de politie. Hij werd daarbij in zijn been geraakt door een politiekogel: