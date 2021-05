Rover die winkelierster stak bij overval neergeschoten bij aanhouding

De man die vanmorgen een winkelierster heeft gestoken bij een overval op een winkel, is zelf gewond geraakt bij zijn aanhouding. De politie wist de man niet lang na de overval aan te houden.

Dit gebeurde aan de Bloemenveldweg in Suriname, ongeveer 1,5 km van de plek waar hij even daarvoor een overval had gepleegd. Bij zijn aanhouding werd de man door een politiekogel geraakt aan zijn been.

De man had vanmorgen een winkel op de kruising van de Rehemal en de Billaweg overvallen: