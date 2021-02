Avenue Nine organiseert de Nederlandse Rotidagen

Elke zondag Rotidag. Bij het Caribbean Soul Food Restaurant Avenue Nine proef je de liefde voor de Caribische keuken. Een keuken vol rijke smaken die staat voor heerlijke gerechten en verbinding. “Eten is in de Caribische cultuur dan ook een moment van samen zijn”, vertelt Miquil Tjon Kon Fat. Iedere zondag bereidt hij samen met zijn team‘s lands lekkerste roti.

De belangstelling tijdens de eerste Nederlandse Rotidag is overweldigend. De Surinaamse roti uit de keuken van Avenue Nine is dan ook een begrip in de stad en de wijde regio.

Roti kent een rijke traditie. Het waren Hindoestaanse emigranten die ‘hun’ chapati’s introduceerden in de Caribische en Surinaamse keuken. Een gerecht dat door de inwoners werd omarmd en al snel de naam ‘roti‘ kreeg. “Een feest voor jong en oud”, vertelt Miquil in de keuken van zijn Caribbean Soul Food pop-up restaurant nabij de Rotterdamse Erasmusbrug. “Met de hele familie rond de tafel en puur genieten. Ik herinner me de avonden waarop mijn moeder roti maakte en het hele huis de geur van verse roti ademde. Avonden die nog altijd op mijn netvlies staan. Onvergetelijk, vol warmte, met aandacht voor elkaar en goed eten. Reden om de zondag uit te roepen tot ‘Rotidag’.”

“De basis van roti is een platte ongezoete ‘pannenkoek’ met toegevoegde specerijen. In de Surinaamse variant voegen we vaak aardappel of gemalen gele spliterwten toe”, vervolgt Miquil. “Wij kiezen voor de erwten. De verse pannenkoeken worden gebakken op een ‘rotiplaat’ en daarna belegd met een heerlijke mix van verse ingrediënten als groenten, aardappel, kipdijfilet, garnalen en ei in masala: een mengsel van gemalen specerijen. Daarnaast hebben we ‘roti’ om zelf te beleggen. Dé basis voor je eigen roti. Wij zijn ook van plan een vegetarische en Jamaicaanse versie van de roti in maart van dit jaar te introduceren.”

Naast de echte roti staat er elke zondag de echte Surinaamse nasi, bami en kipdijfilet op het menu. Uiteraard, evenals de roti, dagelijks in het restaurant bereid. Reserveren kan eenvoudig via de website: www.rotidag.nl. Afhalen kan in tijdslots. Bezorgen kan ook. Zowel in Rotterdam als daarbuiten (in overleg). Elke zondag Rotidag!