D66 kandidate Joan Nunnely wil met voorkeurstemmen de 2e kamer in

De in Suriname geboren Joan Nunnely (51) is kandidaat voor een zetel in de 2e kamer bij de aanstaande verkiezingen in Nederland. Deze tranga uma staat op de 33ste plek van de D66 lijst en kan met voldoende voorkeurstemmen gekozen worden.

Werk, inkomen en welzijn

Nunnely wil zich inzetten om werk en welzijn dichter bij de mensen te brengen. “Dat kan alleen door culturele en economische emancipatie”, aldus de sociaal Liberaal.

Nunnely is ook van mening dat er ook nog een te grote kloof is tussen werk en werken. “Ook dat verdient stevige maatregelen. Niemand mag buiten de boot vallen. Maar dan moet je als volksvertegenwoordiger ook dat geluid laten horen in de Tweede kamer. Dat ontbreekt nu nog te vaak. Dat hiaat vul ik graag op”, betoogt ze.

ZZP-ers verdienen beter

Ook wil ze dat het ondernemersklimaat voor ZZP-ers aanzienlijk op de schop gaat. Ze vindt het onaanvaardbaar dat juist de humuslaag van onze economische ruggegraat vaak buiten de boot valt als het gaat om opdrachten van bijvoorbeeld de overheid binnen te halen.

“We moeten ook in dit opzicht het talent en de drive van deze mensen beter benutten. Het is de hoogste tijd dat we achterstanden wegwerken met de juiste voorzieningen en door betere condities te scheppen. Er is veel werk te verzetten. Maar dat kan alleen op een succesvolle manier gebeuren, als we deel uitmaken van politieke besluitvorming”, zei Joan tijdens haar recente zoommeeting met influencers.

Sociale achterstanden wegwerken

Nunnely maakt zich bijvoorbeeld zorgen om sociale achterstanden. “Neem nou het AOW-gat waarmee we moeten dealen en waarvoor D66-kamerlid Steven van Weyenberg zich hard maakt. “Stap voor stap boeken we voortgang. Er wordt nu een Commissie van Wijzen ge√Įnstalleerd. Ik kijk vol verwachting uit naar hun advies en hoop dat deze Commissie een juridisch sluitende oplossing kan vinden, waardoor we eindelijk vooruitgang kunnen boeken voor dit al zo lang slepende probleem. Ik vind het onverteerbaar dat deze kwestie nog niet is opgelost. In de kamer kan ik dit soort zaken rechtstreeks agenderen en controleren”

Een vrouw van daden

Joan Nunnely is het voorbeeld van ‘niet brullen’ maar stappen zetten om onze daadwerkelijke emancipatie zelf ter hand te nemen. Buiten parlementair is geen optie. Daarom hoopt ze erop dat mensen hun verantwoordelijkheid nu nemen om bewust voor een kandidaat te kiezen om vertegenwoordigd te zijn. Zij heeft een stap gezet die anderen vaak laten liggen. En dat verdient ondersteuning.

Joan Nunnely is van januari 2017 t/m april 2020 lid geweest van het landelijk hoofdbestuur van D66, waar ze succesvol was in het scouten van politiek talent. In de Tweede kamer wil ze ook in een politieke functie dit succes minstens evenaren. “Maar dan moet ik daarvoor voldoende gedragen worden”. Op 15, 16, 17 maart a.s. is de kiezer aan zet.