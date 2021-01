Tweede virtuele handelsmissie NL-SU verplaatst naar april 2021

Op zondag 17 januari 2021 heeft de organisatie achter de Virtuele Handelsmissie de hele dag vergaderd en het heel concept onder de loep genomen. Tijdens deze meeting is er unaniem besloten dat het voor nu het beste is om de Tweede Virtuele Handelsmissie uit te stellen naar april 2021.

De voornaamste reden is dat zij van mensen te horen krijgen dat ze nu met hun hoofd bij hele andere dingen zitten, het te snel na de eerste is, ze nu erg onzeker zijn over waar dit jaar heen gaat en over het algemeen veel mensen gewoonweg de januari/corona blues hebben.

“We gunnen onszelf daarom de tijd om ons programma kwalitatief sterk uit te breiden en te verbeteren. Als team zijn we met nieuwe inzichten gekomen en willen een nog beter en sterker concept neerzetten. Wij vertrouwen erop dat we de komende weken en maanden de belangstelling van u en uw organisatie kunnen vasthouden en vergroten. Want er komen zeker wel activiteiten van onze kant toeleidend naar de Tweede Virtuele Handelmissie” aldus de organisatie.

De nieuwe data voor de Tweede Virtuele Handelsmissie zijn 20-23 april 2021. Deelnemers die zich reeds hadden aangemeld verhuizen gewoon mee naar april. Het verzetten van de Tweede Virtuele Handelsmissie is eenmalig. Bovenstaande data staan nu dus ook vast en het event gaat dan zeker door.