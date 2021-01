28-jarige man aangehouden wegens diefstal in woning van stiefvader

De 28-jarige bekende van de politie D.J. is vorige week door de politie van het bureau Flora opgespoord en op zijn woonadres te Ephraimzegen aangehouden wegens diefstal in de woning van zijn stiefvader. Volgens het Korps Politie Suriname deed de benadeelde op maandag 4 januari aangifte van inbraak in zijn woonruimte, waarbij er door onbekenden waren weggenomen zijn fiets, een mobiele telefoontoestel, pesticiden, een rugspuit en gereedschappen.

Volgens verklaring van de aangever moest hij aan de Bomaweg medicijnen brengen voor zijn vrouw tevens de moeder van D.J Hij verliet op zondag 3 januari zijn woonruimte in goede staat en goed afgesloten achter. De man keerde op 4 januari terug naar zijn woonruimte aan de Duisburglaan, alwaar hij als wachter van het complex werkzaam is.

Bij aankomst zag hij dat het glaswerk van de voordeur kapot was geslagen en voormelde goederen waren weggenomen. Opmerkelijk was dat de verdachten de voordeur van binnen barricadeerden met een grote houtblok. De verdachten lieten een sportschoen achter.

De aangever herkende de sportschoen als te zijn die van zijn stiefzoon. Aangezien D.J. tijdens afwezigheid van zijn stiefvader meermalen goederen van hem heeft weggenomen, vermoedde hij direct dat zijn stiefzoon meer van de diefstal moet afweten. De verdachte D.J. werd meermalen op zijn woonadres opgespoord, doch nooit aangetroffen.

De wetsdienaren deden op 15 januari het woonadres wederom aan en troffen toevallig ook de stiefvader daar aan. Deze beval zijn stiefzoon naar buiten te komen en zich over te geven aan de politie. D.J. gaf hieraan geen gevolg, maar hield zich schuil in de vliering van de woning.

Op een bepaald moment werd de vliering door de politie doorzocht, maar D.J. zag kans zich in een slaapkamer onder een deken te gaan verschuilen. Door de bewegingen die van onder de deken kwamen, werd zijn schuilplaats achterhaald en werd hij in de boeien geslagen.

De verdachte werd aangehouden en ter voorgeleiding overgebracht naar het politiebureau. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is D.J. in verzekering gesteld meldt de politie.