Jeugdige buurtbewoners slaan ruit politiebus kapot tijdens lockdown

Deze ruit van een politiebus werd afgelopen donderdag kapot geslagen door jeugdige buurtbewoners, toen de politie optrad tegen een 30-jarige bewoner van Sophia’s Lust. De vrouw M.B. werd in de vroege ochtend van donderdag 21 januari tijdens lockdown uren door de politie van Leiding gesommeerd haar feest stop te zetten.

Echter weigerden de uitgenodigden de locatie te verlaten meldt het Korps Politie Suriname.

Via het Command Center werd er naar assistentie gevraagd, waardoor een gemengd team van de politie zich naar Sophia’s Lust begaf alwaar het feest gaande was. Door het optreden van het gemengd team bestaande uit leden van Surveillance Midden, het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) en de Stootgroep Covid Team gelukte het de wetsdienaren de feestgangers van de locatie te verwijderen.

Tijdens deze actie constateerden de wetsdienaren dat de linker achter ruit van de politiebus aan diggelen was geslagen. Na de surveillance in de nabije omgeving te hebben opgevoerd, werden door het gemengd team de 14-jarige R.V., M.G. (13), S.M. (16) en de 18-jarige R.D. in de kraag gevat.

Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie is het viertal na verhoor heengezonden meldt de politie vandaag.