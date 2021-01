Onlangs is het boek ‘IJzeren Vogel/Isri Fowru, een zoektocht naar Gekke G.’ verschenen. Een familieroman geschreven door E. van Chatillon. Het boek verhaalt de indringende belevenissen van een familie, gemarkeerd door een grote drang naar vrijheid en onafhankelijkheid; het neemt de lezer mee op een emotionele reis door verschillende culturen en eeuwen heen. De Surinaamse, de Nederlandse, de Antilliaanse en de Spaanse.

Het is voor velen zo eenvoudig: moeder zijn. Toch denkt de hoofdpersoon er anders over, het is het moeilijkste dat er bestaat. Maar wie bepaalt dat je geslaagd bent als moeder? Spelen de tijdgeest en de belevenissen van het immigrantengezin en de verschillende culturen waarin je opgroeit, mee?

De vraag van met name een moeder of ze wel een goede moeder is geweest, hangt samen met de grote verschillen van opvoeden van de werelden waarin haar gezin heeft gewoond. Het boek geeft het belang van de interesse voor die ander, het contact en de communicatie weer, die zo onontbeerlijk zijn gebleken door de enorme groei van social media mede door en tijdens de pandemie.

In het boek wordt uitvoerig ingegaan op de speciale Caraïbische cultuur. De schrijfster heeft haar jeugd in Suriname doorgebracht en voelt zich sterk verbonden met dit land en haar (voor)ouders.

Het e-book kost €10.50 en is hier te koop.