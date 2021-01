Afslaande bromfietser gewond na aanrijding door auto

Deze bromfietser is maandagmiddag gewond geraakt in Suriname, nadat hij werd aangereden door een automobilist. Het verkeersongeval vond rond 16.00u plaats aan de Bomaweg, ter hoogte van Leiding 17.

De bromfietser reed over de Bomaweg en wilde afslaan naar Leiding 17 maar werd aangereden door een automobilist. Deze zou de controle over het stuur hebben verloren, waarbij hij de bromfietser raakte.

Het slachtoffer klaagde over pijn op de borst. De Surinaamse politie, die snel ter plekke was, schakelde een ambulance in die de gewonde man naar de Spoedeisende Hulp afvoerde.