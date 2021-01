Dienstverlening Bureau voor Burgerzaken Saramacca-Leiding uitgebreid

Minister Bronto Somomhardjo van Binnenlandse Zaken (Biza) heeft op maandag 4 januari een bezoek gebracht aan het Bureau voor Burgerzaken (BvB) Saramacca-Leiding aan de Mr.P.Chandishawweg samen met CBB-directeur Anastatia Kanapé-Pokie. Dit naar aanleiding van de uitbreiding van de dienstverlening van dit bureau. De BvB’s Saramacca-Leiding en Saramacca-Jarikaba zijn aangedaan.

Minister Somohardjo gaf aan dat het de eerste werkdag van het nieuwe jaar is en legde het belang uit van het bezoek aan het bureau. “Destijds kon je alleen bevolkingsregistratie doen, zoals het aanvragen van uittreksels en nationaliteitsverklaring. Nu kunnen burgers ook burgerlijke stand (BS) zaken doen. Er zijn ruim 4.000 personen daar ingeschreven. Burgers hoeven niet heen en weer af te reizen om hun zaken te doen, dat kan nu op één locatie. Het zijn een van de dingen die wij al vanaf het begin van mijn aantreden hebben gezegd. We gaan de dienstverlening uitbreiden en dit zijn de kleine stapjes die gaan leiden tot grote veranderingen”, aldus de bewindsman.

CBB-directeur Poki legde uit wat de uitbreiding van BvB Saramacca-Leiding inhoudt voor de gemeenschap in Suriname. Voorheen waren de werkzaamheden ondergebracht bij BvB Wanica-Leiding. “Met de uitbreiding van de werkzaamheden op bureau Saramacca-Leiding hoeven burgers niet meer af te reizen naar Wanica-Leiding, maar binnen hun eigen resort al hun zaken regelen. We spreken nu van een volwaardig bureau”, aldus Kanapé-Pokie. In 2021 wil de directeur werken aan processenverbetering. “We gaan de werkprocessen moeten evalueren en kijken waar we verbeteringen kunnen aanbrengen. Soms zijn het bepaalde processen die het werk stagneren”.

De directeur is er van bewust dat als we bepaalde zaken vlotter willen laten verlopen, er een wetswijziging gaat moeten plaatsvinden. Ze gaf aan dat bij BvB Saramacca-Leiding de acte nog steeds handmatig wordt verwerkt. CBB werkt ernaar toe om ook dit deel te digitaliseren. Verder zal klantvriendelijkheid bij de BvB’s serieus worden aangepakt en verbetering van het imago van CBB.

Christine Soemowirjo, hoofd van het bureau Saramacca-Leiding, is erg ingenomen met het bezoek van de Biza-minister en CBB-directeur. Maar ook omdat zij nu ook BS-diensten mogen verlenen aan de gemeenschap. “We zijn erg dankbaar, want we hebben ongeveer een jaar hiernaar uitgekeken”. BS-diensten houdt onder andere in: aangifte van huwelijken, overlijden ,erkenningen en echtscheidingen.