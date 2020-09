Lezing over de toekomst van de relatie tussen Nederland en Suriname

Op zondag 11 oktober is er een speciale lezing in Amsterdam, die in het teken staat van 45 jaar staatkundige onafhankelijkheid van de Republiek Suriname. Het thema is ‘De toekomst van de relatie tussen Nederland en Suriname mede gezien in het licht van het verleden’.

De inleiding wordt verzorgd door professor dr. Jan Pronk. Ook is er een paneldiscussie met mr. dr. Hugo Fernandes Mendes, professor dr. Ruben Gowricharn en drs. Martin Winter. Het is de 7e Jagernath Lachmon lezing waarmee VHP Nederland jaarlijks de geboortedag van de gewezen VHP voorzitter wijlen mr. Jagernath Lachmon memoreert.

De soevereine staat Suriname blaast op 25 november 2020 45 kaarsjes uit. Jong, maar niet bespaard gebleven van drama. De coups van 1980 en 1990 zijn daar maar enkele van. Veel vingers wezen en wijzen nog steeds richting Nederland als oud-moederland. “Nederland heeft een dikke vinger gehad in de coup en wilde de ontwikkeling van Suriname bepalen”, is een veelgehoorde kreet.

Jan Pronk, ex-minister van Ontwikkelingssamenwerking in Nederland (1973-1978/1989-1998), heeft in zijn onlangs verschenen boek ‘Suriname: Van wingewest tot natiestaat‘ zijn visie op de ontwikkelingen in de afgelopen 45 jaren uiteengezet.

Pronk is in zijn boek voorstander van verontschuldigingen en herstelbetalingen door de door de Nederlandse staat aan Suriname in verband met het slavernijverleden. De ontwikkelingshulp was daarvoor geen substituut. De hulp die Suriname werd geboden was heel hoog. Per hoofd van de bevolking had geen enkel land in land in de wereld zoveel hulp ontvangen.

“We waren ons in 1975 bewust van onze de schuld als voormalige kolonisator. In dat opzicht kan de toegezegde hulp worden gezien als een vorm van herstelbetaling. Echter, het leed dat de bevolking van Suriname is toegebracht ten tijde van de verovering van het gebied, toen de oorspronkelijke bevolking werd gedecimeerd. En vervolgens in de koloniale periode, ten tijde van de slavernij en daarna in de jaren na 1863 toen mensen uit India en Java werden aangetrokken om onder erbarmelijke omstandigheden te werken, dat leed is veel en veel groter. Dat kan niet gemakkelijk met geld worden gecompenseerd”, vindt Pronk.

Zondag 11 oktober van 13.00u – 18.00u, CEC Café, Bijlmerdreef Amsterdam.