61-jarige man bruut thuis beroofd van graafmachine onderdelen en geld

Een 61-jarige man is afgelopen week bruut beroofd op zijn woonadres aan de Wayamboweg in het district Saramacca. Drie gemaskerde criminelen gingen er vandoor met graafmachine onderdelen en geld, meldt het Korps Politie Suriname vandaag.

De politie van het ressort Jarikaba kreeg op donderdag 17 september melding van een geval van diefstal door middel van geweld gepleegd op het adres. Uit het voorlopige politie onderzoek is naar voren gekomen dat het slachtoffer omstreeks negen uur in de avond in zijn woning was toen de achterdeur van de woning werd open getrapt door drie gemaskerde criminelen.

Het slachtoffer werd mishandeld en gekneveld. Terwijl een van de criminelen in huis bleef met het slachtoffer gingen zijn kompanen naar buiten om onderdelen van een graafmachine te demonteren. Het betreft in deze een graafmachine van het merk JCB meldt de Surinaamse politie.

Er zijn 2 ‘final drives’ een startersmotor, een accu en een hydraulische pomp van de graafmachine losgemaakt en meegenomen door de criminelen. Behalve de graafmachine onderdelen hebben de criminelen ook een geldbedrag in Surinaamse dollar van het slachtoffer gestolen.

Informatie met betrekking tot deze diefstal mag doorgespeeld worden aan de afdeling Kapitale Delicten op de telefoonnummers: 403645, 402736 of 402730 laat de politie weten.