Zo leren kinderen goed fietsen

Het lijkt als vanzelf te gaan dat een kind leert fietsen, maar dat is natuurlijk niet zo. Behalve dat een kind van ouders het vertrouwen moet krijgen dat het dit kan, is een passende fiets een eerste vereiste.

We willen kinderen zo snel mogelijk op die tweewieler hebben. Het maakt ze vrij en zelfstandig. Eerst oefenen ze in de tuin, misschien nog met zijwieltjes. Als de mijlpaal is bereikt dat de zijwielen eraf kunnen, fietsen ze lekker rond op het pleintje en op een gegeven moment fietst het kind de wijk in. Voor je het weet gaat het zelfstandig op de fiets naar school.

Een fiets moet passen bij de lengte van het kind

Of het kind snel leert fietsen hangt af van het karakter en de motoriek van het kind, en van het feit of het kind een juiste maat fiets heeft op het op te oefenen. Een fiets op de groei is kopen, lijkt misschien slim, maar een kind leert er niet goed op fietsen. Het kan onmogelijk goed balans houden. Dat maakt een kind kwetsbaar op straat. Als je ook niet goed met je voeten bij de grond kan, is op- en afstammen heel lastig. Schaf daarom een meisjesfiets of een jongensfiets aan in de juiste maat. Passend bij de lengte van het kind.

Neem de tijd om met het kind te oefenen op een rustige plek. Dan krijgt het vertrouwen. Het fietsen heeft het dan vaak al gauw onder de knie. Bouw langzaam op naar fietsen op een drukker fietspad.

5 tips om een kind fietsen te leren:

-Om overtuigend te kunnen fietsen is het belangrijk dat het kind goed naar voren kijkt. Ga niet steeds van achter het kind roepen wat het moet doen. Dan is het snel uit balans. Laat het kind zich goed kunnen concentreren op zijn eigen bewegingen op die fiets. Zorg ervoor dat het kind ook niet afgeleid wordt door gadgets aan het stuur of mandjes voorop met allerlei speelgoed erin. Dat is voor later.

-Remmen is misschien nog wel het meest lastig om te leren. Kinderen vinden dat eng, omdat je dan goed je balans moet kunnen houden. Leer het kind rustig te remmen. En als het met de voeten goed bij de grond kan, is afstappen geen probleem. Juist daarom is het belangrijk een kinderfiets op maat te hebben. Dan is de afstand tot de grond voor een kind goed te bereiken, zonder dat het uit balans raakt.

– De eerste tijd zal je vooral samen fietsen, dus attendeer het kind ook op verkeersregels. Niet alles tegelijk, maar hand uitsteken en goed om je heen kijken zijn als eerste belangrijk.

-Oefen in het begin op een vertrouwde plek. Voor het huis, op het pleintje waar ze altijd spelen of een nabijgelegen fietspaadje. Daar voelt het kind zich het beste. Fietsen leren is al lastig genoeg. Kies een oefenterrein waar het kind, als het valt, zich niet meteen bezeert.

-Geef het kind vertrouwen. Wie maar steeds roept dat het kind uit moeten kijken, stimuleert het kind niet om het goed te leren en vooral om het leuk te vinden.