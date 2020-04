Panchoe kampioen eerste online schaaktoernooi in Suriname

Pratul Panchoe is vrijdagavond met 4990 punten tot kampioen gekroond van de eerste editie van de Arena Battle online schaaktoernooi in Suriname. Dit volgens de finale rangschikking van de algemene standenlijst na het afwerken van een 5-tal dagtoernooien. Op de tweede plaats stond Virgil Kartodikromo (4981 punten), die tevens ook de prijs voor beste U18 veroverde. De derde plaats was voor Fide Master (FM) Viresh Giasi (4975 punten). Beste Dame van het toernooi werd Women Candidate Master Alexandra Kaslan (4930 punten).

Het eerste online schaaktoernooi voor Suriname, was open voor alle schakers die vanuit hun eigen omgeving konden deelnemen. Lichess.org, een gratis en open-source schaakplatform die door schakers overal ter wereld wordt bezocht, werd als platform hiervoor gebruikt. Dit toernooi liep van 30 maart tot en met 3 april, waarbij steeds om 20:00u gestart werd met schaken. Het toernooi was open voor alle Surinaamse ingezetenen met een prijzenpot van SRD 1200.

In het vijfde dagtoernooi namen 63 schakers deel en werden er 345 wedstrijden afgewerkt. De winnaar van het vijfde dagtoernooi werd Shiva Kalka. Hij wist maar liefst 38 punten te vergaren uit 12 wedstrijden. Hij was goed op dreef voor een 100% score, hij moest echter in zijn voorlaatste wedstrijd zich gewonnen geven tegen Kelvin Finkie. In een toren-paard eindspel stond Kalka qua positie beter, maar Finkie speelde razendsnel en wist zijn tegenstander middels tijd te winnen.

Op een gedeelde tweede plaats eindigden Imaan Kalidjo en Pratul Panchoe met 30 punten. Kalidjo, die de afgelopen dagtoernooien steeds in de buurt van de top eindigde, was dit keer mentaal beter voorbereid en kon zijn wedstrijden vlot afwerken. Slechts één verlies punt en twee remises moest hij gedurende het toernooi afstaan.

Panchoe daarentegen had het moeilijk, zijn eerste wedstrijd verloor hij tegen FM Viresh Giasi. In zijn vierde wedstrijd moest hij zich gewoon geven aan Shiva Kalka en de twee opeenvolgende wedstrijden daarna eindigden in remises. Panchoe bleef echter doorzetten en wist met zes overwinningen op een rij alsnog een inhaalslag te maken en in de top drie te belanden. Wegens een betere performance rating kwam Kalidjo op de tweede plaats en moest Panchoe met de derde plaats genoegen nemen.

De top 10 van de algemene standenlijst ziet er als volgt uit:

No Naam Totaal Gemiddelde Performance Rating 1 Pratul Panchoe 4990 2099 2 Virgil Kartodikromo 4981 1996 3 FM Viresh Giasi 4975 2114 4 Krishan Bridjlal 4974 2042 5 Imaan Kalidjo 4973 2132 6 Shiva Kalka 4960 1990 7 Jason Yeung 4958 1935 8 Rajiv Ramsing 4944 1925 9 Kelvin Finkie 4934 1874 10 WCM Alexandra Kaslan 4930 1817

De organisatie blikt zeer tevreden terug. De doelstelling was om de schakers een bezigheid te geven gezien de meeste schaakverenigingen dicht zijn in verband met de COVID-19 maatregelen. Voorts was het ook de bedoeling om online schaken te stimuleren in Suriname. Dit toernooi heeft in totaal 82 schakers online kunnen krijgen waarbij 148 wedstrijden werden afgewerkt en 115,595 zetten zijn gedaan. Sinds de aankondiging van het toernooi hebben ook de overige schaakverenigingen zich georiënteerd en actief geweest op Lichess w.o. Chess Academy, CSV en Het Jonge Paard. Hiermee is met succes beweging gekomen in het online schaak gebeuren van Suriname.

Wij streven ernaar om de schakers bezig te houden gedurende deze moeilijke periode. Het resultaat van dit toernooi zal worden geëvalueerd, waarna op kort termijn een vervolg hierop zal komen. Via deze weg worden de schakers, de schaakverenigingen, de Surinaamse Schaakbond en overige ondersteuners die hieraan hebben bijgedragen van harte bedankt, meldt Athena Chess.