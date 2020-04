Stanvaste komt met internationale hitlijst voor Surinaamse pokoes

Stanvaste Radio in Rotterdam, heeft het initatief genomen om een Top 20 hitlijst te maken van de populairste en meest beluisterde songs van Surinaamse artiesten uit Suriname en Nederland. Daarmee vervullen zij een veelgevraagde rol voor zowel Surinaamse en Nederlandse artiesten en hun fans.

“Deze lijst vonden wij nodig zodat de luisteraars in beide landen op de hoogte blijven van de muziek bewegingen in beide landen, in dit geval artiesten met Surinaamse roots. Die verdienen alle aandacht en exposure met tal van mooie pokoes”, vertelt het team van Stanvaste Radio.

Voor het samenstellen van de lijst wordt er zichtbaar en onzichtbaar informatie verzameld van liederen bij alle top radio stations in beide landen. Zo wordt er bijvoorbeeld gesproken met top radio DJ’s in beide landen en wordt er o.a. ook gekeken naar airplay en hitlijsten in beide landen, aanvragen van fans, FB reacties, Youtube views en commets, streamings, enz. Er wordt ook gelet op de kwaliteiten van het lied, tekst en clip.

“Zo hebben we een goed en gemiddeld beeld en weten we welke songs hot of hotter zijn om te komen op deze Suri-Ned Top20. We liepen al enkele jaren met het idee”, vertelt het team van Stanvaste Radio. “In 2019 zijn we gestart met het uitwerken van het plan en hebben we gesprekken gevoerd met muziekkenners die tevens toonaangevende muziek DJs zijn.

In 2020 waren we zover om proef te draaien en hebben vanaf nu elke vrijdagmiddag om 17u de uitzending hiervan op Stanvaste Radio zowel op de FM frequentie als online te beluisteren. De lijst zelf zal ook in Suriname worden uitgezonden op enkele bekende radio stations.

We weten dat we de Suri-Ned artiesten op deze manier veel beter kunnen dienen en stimuleren en hopen om veel meer nieuwe en mooie songs op de markt te blijven brengen.” Aldus het Team van Radio Stanvaste.

Deze week staan Nisha Madaran & Re-Play met “Mijn Ware Liefde” op no.1 als beste song op de Suri-Ned Top20 hitlijst, met inmiddels meer dan 1 miljoen views op YouTube in 2 weken tijd, gevolgd door Damaru ft Tommie Cristiaan en Donnavey met “Echte Mannen” op no.2 en Tjatjie ft. Enver met “Wat we Hebben” op no.3.