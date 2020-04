Elias maant samenleving aan tot kalmte

In navolging op het eerste dodelijke COVID-19 slachtoffer in Suriname, maant minister Antoine Elias van Volksgezondheid aan tot kalmte. De bewindsman riep gisteren tijdens de persconferentie de Surinaamse samenleving op om alle adviezen met betrekking tot persoonlijke hygiëne, sociale afstandelijkheid en algemene preventie van infecties op te volgen.

De bewindsman zei dat het eerste COVID-19 overledene vanaf zijn opname op 24 maart in een heel zorgelijke situatie verkeerde. Met de alle ten dienste staande middelen en medicatie is getracht hem in leven te houden.

Volgens Elias is continu overleg geweest tussen alle intensive care doctoren in Suriname en experts uit het buitenland. Echter is de situatie van de patiënt ondanks de maximale therapie op 2 april acuut verslechterd en hij op 3 april is komen te overlijden.

Minister Elias gaf verder te kennen dat er een protocol is samengesteld ten aanzien van het opbaren en begraven of cremeren van een overleden COVID-19 patiënt. Hierbij zal er zoveel mogelijk rekening gehouden worden met culturele normen en waarden en natuurlijk zullen de hygiënische maatregelen in acht worden genomen.