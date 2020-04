Reeds 513 gestrande reizigers teruggehaald naar Suriname

Als onderdeel van het repatriatieproces zijn er reeds 513 personen naar Suriname gehaald door de Surinaamse overheid. De meeste mensen tot nu toe kwamen uit Curaçao. De voorbereidingen om andere ingezetenen terug te halen gaan onverkort door.

Op vrijdag 13 maart 2020 werd de eerste besmetting met COVID-19 in Suriname vastgesteld. Het betrof een vrouw die kort ervoor uit Nederland terugkeerde. De volgende dag sloot Suriname haar luchtruim vanwege de uitbrak van het coronavirus. Op dat moment waren er diverse staatsburgers in het buitenland.

Vanaf 15 maart is het Nationaal COVID-19 Managementteam bezig Surinaamse staatsburgers uit het buitenland terug te halen. Uit de hieronder genoemde bestemmingen zijn de volgende aantallen personen huiswaarts gekeerd:

15 maart, Frans Guyana (16)

19 maart, Guyana (40)

20 maart, Miami (77)

22 maart, Curaçao (103)

23 maart, Aruba (80)

23 maart, Trinidad and Tobago (20)

31 maart, Belem (82)

2 april, Miami (95)

In Nederland zitten op dit moment nog heel veel mensen te wachten op informatie over hun terugkeer naar Suriname. Het zou gaan om honderden mensen, de grootste groep gestrande reizigers. Wanneer zij terug kunnen is nog niet bekend.