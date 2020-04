VIDEO: Auto te water na aanrijding tussen twee voertuigen

De bestuurder van deze personenauto kon zichzelf vanmorgen snel in veiligheid brengen, nadat zijn voertuig in de trens langs de Copernicusstraat terecht kwam. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat dit gebeurde na een aanrijding rond 10.30u op de hoek van de Anamoestraat in Suriname.

De benadeelde reed daarbij over de Anamoestraat richting Jozef Israelstraat en had voorrang. De veroorzaker reed over de Copernicusstraat. Bij de kruising verleende hij geen voorrang waardoor er een aanrijding ontstond.

Daarbij werd de auto van de benadeelde zo hard geraakt dat het voertuig in de trens terecht kwam. De benadeelde wist zelf ongedeerd uit zijn auto te komen. Er raakte verder niemand gewond.

De Surinaamse politie kwam ter plekke en heeft de zaak in onderzoek. Een bergingsbedrijf werd ingeschakeld om het voertuig weer op het droge te kijgen, zoals in onderstaand filmpje te zien is: