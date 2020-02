VIDEO: Dyna is terug en dropt zomerse track met Young Ellens en KM

Recent tekende DJ Dyna bij het bekende platenlabel TopNotch en beloofde hij de komende tijd een hoop nieuwe muziek uit te brengen. Na vele succesvolle singles zoals o.a. Round & Round en Pull Up is het, na lang wachten, eindelijk zo ver! De in Suriname geboren Dyna trapte vrijdag af met zijn eerste nieuwe track: ‘MAMI’.

Het is een zomerse track met niemand minder dan ladykillers Young Ellens en KM. Met de talentvolle Roman Shafique als producer, welke tevens is getekend bij Dyna, is ‘MAMI’ gegarandeerd een hit.

De komende tijd kunnen we meer tracks van Dyna verwachten waarin hij samen zal werken met de grootste Nederlandse artiesten om een ieders playlist, zoals we van hem gewend zijn, weer te domineren. Hoe kan het ook anders… it’s – still – DYNA.

‘MAMI’ is vanaf nu te beluisteren via alle streamingdiensten: https://DjDyna.lnk.to/Mami