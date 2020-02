Zoon doodgekapt door vader tijdens vechtpartij

Een vader heeft zijn zoon zaterdagavond rond 22.30u aan de Welgedacht C-weg in het district Wanica doodgekapt tijdens een vechtpartij.

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat de vader als zoon dronken waren. Op een bepaald moment ontstond er een hevige woordenwisseling, die uitmondde in een vechtpartij. Daarbij heeft de vader zijn zoon zodanig gekapt, dat hij ter plekke overleed.

Het Surinaamse Command Center kreeg de melding van het voorval en dirigeerde de politie ter plaatse voor onderzoek. Bij aankomst van de politie was het slachtoffer niet aanspreekbaar en had veel bloedverlies.

Een ambulance werd vervolgens ingeschakeld om de zoon af te voeren naar de Spoedeisende Hulp in Suriname. Bij aankomst van het ambulancepersoneel bleek dat het slachtoffer reeds de geest had gegeven.

De vader is aangehouden en overgebracht naar het bureau. Het motief is nog niet bekend. De verschillende politie-eenheden zijn ter plaatse bezig met het onderzoek. Zo gauw meer bekend is wordt het bericht bijgewerkt.