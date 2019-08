Marchiano Markus special guest bij Kaseko in Concert 4

Marchiano Markus, die we kennen van de succesvolle Urbankawinaband Passion, is de special guest bij het vierde deel van de theatershow Kaseko in Concert. Dat meldt organisator Twenty 8 productions. De bekende zangers Ed Rust, Nato Grootfaam en Brian Martens zijn ook van de partij. De Surinaamse comeddian Clifton Braam praat het geheel aaneen.

Kaseko in Concert 4 gaat op 23 november in Kunstlinie Almere Flevoland – KAF van start. Verder zijn er nog shows gepland op 24 november in Bijlmer Parktheater, theater de Meervaart op 1 december en het Oude Luxor Theater op 5 december .

Kaseko is één van de belangrijkste muziekstromingen uit Suriname en de basis voor vele internationale succesvolle nummers. Door de jaren heen schitterden onder meer Cojunto Latinos, Cosmo Stars, The Caribbean Combo en Fun Masters aan het kasekofirmanent. ‘Kaseko in Concert’ werd vorig jaar juli in Suriname gedraaid.

In november 2015 speelde de eerste versie Kaseko in Concert met veel succes in 7 Nederlandse theaters. Een gedenkwaardige start voor een, zo niet, nog gedenkwaardiger concert. Een vervolg op deze succesvolle formule mag en kan niet uitblijven.