VIDEO: Schade na brand op historische begraafplaats in Suriname

De historische begraafplaats de Nieuwe Oranjetuin werd afgelopen woensdag getroffen door brand. De schade leek op het eerste gezicht mee te vallen. Bij nader inzien blijken toch enkele graven schade als gevolg van de brand te hebben opgelopen.

Enkele houten grafpalen zijn gedeeltelijk door het vuur verteerd en er is enige schade aan marmeren grafstenen. Dat zegt Stephen Fokké, directeur Stichting Gebouwd Erfgoed Suriname, die gisteren een bezoek bracht aan de plek en bovenstaand filmpje maakte.

Volgens Fokké lijken de historische bakstenen graven met natuurstenen grafstenen beter bestand tegen vuur, dan de modernere graven belegd met geglazuurde tegels. Het afgebrandde deel is kurk droog, omdat de onderzijde van het onkruid/gras er nog is en de kans op een nieuwe brand aanwezig is zegt de directeur.

Volgens hem is de allergrootste schade toch wel de schade als gevolg van vandalisme door de jaren heen. “Er verblijven 1 of 2 junks op de begraafplaats die die schade aangericht moeten hebben. Grafschennis, graven zijn opengebroken, grafstenen kapot gemaakt. Maar dat is niet van nu, maar door de jaren heen gebeurd”.