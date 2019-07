Nina Jurna derde gast VPRO Zomergasten 2019

Janine Abbring ontvangt journalist Nina Jurna (Renkum 1969) op 11 augustus in de derde aflevering van VPRO Zomergasten. Jurna is Latijns-Amerikacorrespondent voor NRC Handelsblad in Rio de Janeiro, Brazilië.

Ze liep het afgelopen jaar mee met de migrantenkaravaan die van het door bendes en drugsgeweld geteisterde Midden-Amerika naar de VS trok. Ze deed verslag vanuit de gevechten rond voedsel- en medicijnentransporten naar Venezuela en sprak met Juan Guaidó, de zelfbenoemde interim-president van het land dat in diepe crisis verkeert. Ook analyseerde ze hoe het kon dat in Brazilië de extreemrechtse ex-militair Jair Bolsonaro tot president verkozen werd.

Nina Jurna over VPRO Zomergasten: ‘Ik hoop de kijker mee te voeren naar dit voor mij zo fascinerende en kleurrijke continent. Latijns-Amerika kent grote contrasten van arm en rijk, van extreem geweld en onverbiddelijke hardheid, maar er is ook de gepassioneerde romantiek en de ontroerende warmte van de bevolking. Ik hoop de kijker deelgenoot te maken van die verschillende werelden, tegen de achtergrond van de actuele ontwikkelingen en gebeurtenissen waar ik me als journalist en mens tussen beweeg.’

Nina Jurna studeerde Journalistiek aan de Hogeschool Windesheim in Zwolle. Toen ze als stagiaire bij Radio Veronica verslag deed van de ontreddering na de Bijlmerramp in 1992, kwam ze erachter dat ze goed was in het vertellen van menselijke verhalen in crisissituaties. Van 1994 tot 2000 was ze verslaggever voor de Amsterdamse lokale zender AT5 en RTV Noord-Holland. In 1995 maakte ze voor het eerst een reis naar Suriname om haar roots uit te zoeken en werd door het land gegrepen.

In 1999 maakte ze samen met regisseur Frank Zichem een documentaire over haar Surinaamse oudoom Louis Doedel, een vakbondsleider die tijdens de crisis van de jaren dertig van de vorige eeuw in opstand kwam tegen het koloniale regime en drieënveertig jaar werd opgesloten in een psychiatrische kliniek. Een jaar later, in 2000, vertrok Jurna met wat bluf en bravoure naar Suriname om er voor RTL en later ook Het Parool aan de slag te gaan. Ze zou er tien jaar blijven. Sinds 2011 werkt Jurna vanuit Rio de Janeiro in Brazilië en sinds 2015 is ze Latijns-Amerika correspondent voorNRC Handelsblad. Ze doet daar verslag van een continent waar na jaren van schijnbaar onwankelbare socialistische leiders nu een tegenbeweging is ingezet.

Nina Jurna groeide op in het Overijsselse dorpje Paasloo, niet ver van Steenwijk, waar in de jaren ‘70 Desi Bouterse woonde toen hij als sergeant op de Johannes Postkazerne diende. Ruim dertig jaar later zou ze de omstreden Surinaamse president en ex-legerleider interviewen op zijn landgoed in het binnenland van Suriname, een zeldzaamheid voor een Nederlandse journalist. Het resulteerde uiteindelijk in het boek Desi Bouterse – Een Surinaamse realiteit (2015).

Het was zeker niet het eerste opmerkelijke nieuwsfeit in haar tijd als correspondent in Suriname: het was door haar speurwerk dat er in 2002 foto’s opdoken van de net aangetreden staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Philomena Bijlhout in het uniform van de paramilitaire volksmilitie van Bouterse, daterend van na de Decembermoorden in 1982. Bijlhout bleek niet de waarheid te hebben gesproken over haar verleden en nog voor Jurna het verhaal zelf had kunnen brengen zag de LPF-politica zich gedwongen tot aftreden.

Uitzending: Zondag 11 augustus om 20.15 uur op NPO 2