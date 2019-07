Surinaams echtpaar op brute wijze beroofd en mishandeld met hamer

Een echtpaar is maandagochtend rond 03:00u op brute wijze beroofd en mishandeld door twee gewapende criminelen aan de Commissarisweg in Suriname. De daders waren gewapend met een jachtgeweer met afgezaagde loop en een hamer. De vrouw is op haar hoofd, arm en rug geslagen met de hamer en de man aan zijn linkeroor. De verwondingen waren van dien aard dat de slachtoffers per ontboden ambulance afgevoerd moesten worden.

De slachtoffers waren in diepe rust toen de criminelen de woning binnendrongen. Dit wisten zij te doen door twee lampen te verwijderden en drie schutters te lichten. Toen de daders in de woning waren trapten zij de slaapkamerdeur van het echtpaar open. Daarbij werden die meteen aangevallen en mishandeld met de hamer.

De minderjarige zoon van het echtpaar die in zijn eigen kamer lag te slapen hoorde het gebeuren en hield zich schuil onder het bed. Hij bleef ongedeerd. De buit betreft sieraden en een geldsbedrag. Het echtpaar is na medische behandeling heengezonden. De daders worden opgespoord. De politie van Nieuwe Grond heeft de zaak in onderzoek.