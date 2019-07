Surinaamse oma door ex-partner doodgestoken in Rotterdam

In Rotterdam-Zuid is een Surinaamse vrouw gisteren aan de Homerusstraat doodgestoken door haar ex-partner. Volgens een buurman zou de 51-jarige ex van de vrouw zijn langsgekomen om te praten. Er zou een ruzie zijn ontstaan die uit de hand is gelopen. De kleinkinderen van de doodgestoken Rotterdamse oma Marley waren getuige van steekpartij meldt het Algemeen dagblad vandaag.

De doodgestoken vrouw stond volgens buren middenin het leven. “Haar gezin was alles voor haar. Ze was een vrolijke, hardwerkende en behulpzame vrouw, die voor iedereen klaarstond. Ze werkte in de thuiszorg. ,,Een vrolijke vrouw. Altijd ‘goedemorgen’ en ‘een fijne dag’. Gewoon een leuk mens” zegt een buurtbewoner tegen de krant.