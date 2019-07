Numerus fixus terug naar 60 studenten voor de Medische Faculteit

President Desi Bouterse van Suriname heeft gisteren op een persconferentie laten weten dat de numerus fixus terug gebracht wordt naar 60 studenten voor de Medische Faculteit. Dit nadat minister Lilian Ferrier van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur vorige week het aantal studenten voor geneeskunde en fysiotherapie teruggebracht had naar 20, wat voor veel ophef heeft gezorgd in de samenleving.

Ferrier liet weten dat op verzoek van het bestuur van MWI en de universiteit is geadviseerd om het numerus fixus terug te brengen naar zelfs 15, maar er is toch besloten te gaan naar 20. Tijdens de persconferentie heeft het staatshoofd aangegeven dat na overleg met adviseurs besloten is het besluit terug te draaien naar 60. Volgens hem zullen er tekortkomingen zijn, vandaar hij alle belanghebbende drukt om deze gezamenlijk op te vangen.

De minister zei verder dat het verhogen van de numerus fixus naar 60 in 2015 met zich heeft meegebracht dat er verstopping is ontstaan, vanwege verschillende uiteenlopende factoren. Nu zitten er 90 studenten in de klinische fase, een aantal dat zich is gaan ophopen, omdat er niet voldoende specialisten zijn die de studenten begeleiden. Dit brengt met zich mee dat een studie van zeven jaar tot tien jaar kan uitlopen, wat tot gevolg heeft dat er een veel te hogedruk wordt uitgeoefend op de begroting van het ministerie van Onderwijs Wetenschap en Cultuur. De druk zal nog hoger worden wanneer Surinaamse studenten (beurzalen) naar Suriname terugkeren, om hun praktisch deel van de opleiding af te werken.