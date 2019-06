Surinaamse Nederlanders gezocht die op zoek willen naar hun roots

Tijdens de documentaireserie ‘Geboeid, terug naar de plantage’ volgt de EO Dwight van van de Vijver (35) op zijn zoektocht naar zijn Surinaamse roots. Deze liggen onder andere op de plantage ‘t Vertrouwen in Suriname. Dwight wil graag samen met andere Surinaamse Nederlanders op zoek naar hun roots en ook naar deze plantage.

“Ik heb gezien dat de eerste Van van de Vijver uit Afrika kwam”. Dat vindt Dwight het meest opvallende als hij voor de eerste keer zijn stamboom te zien krijgt. Dwight is in Nederland geboren en opgegroeid en is op zoek naar zijn Surinaamse roots. Van zijn ouders heeft hij wel wat over Suriname gehoord maar niet veel. Ook op school was er niet veel aandacht voor de koloniale periode en het slavernijverleden dat toch enkele eeuwen duurde. Daarom besloot Dwight om zelf onderzoek te doen naar zijn geschiedenis. De Evangelische Omroep pikt dat idee op en is samen met Dwight op zoek naar zijn roots die deels op de onbekende plantage ‘’t Vertrouwen’ liggen.

Nu blijkt dat er nog meer Surinaamse Nederlanders moeten zijn van wie de voorouders als slaaf moesten werken op deze plantage. Dwight wil graag met hen in contact komen en met enkele van hen daadwerkelijk op zoek gaan in Suriname. Ook zal er in dat kader op 7 september een speciale middag worden gehouden waarvoor zoveel mogelijk nazaten van deze plantage maar ook andere geïnteresseerden worden uitgenodigd. Hier zal Dwight vertellen over zijn zoektocht en geven diverse experts tekst en uitleg over hoe jezelf op zoek kunt gaan naar je roots.

Komt je naam voor op deze lijst of heb je familie met een van deze achternamen, of ben je gewoon geïnteresseerd in jouw familiegeschiedenis en het slavernijverleden? Stuur direct een berichtje naar de reactie van ‘Geboeid’ geboeid@eo.nl en geef je ook op voor de bijeenkomst van 7 september. Wie weet ga jij in oktober met Dwight op pad.

Ook op Keti Koti 1 juli in het Oosterpark in Amsterdam, kan je Dwight al ontmoeten. Op het grote podium in het Oosterpark vertelt hij om 15.00 uur kort iets over zijn zoektocht en later op de middag omstreeks 17.30 uur in de Boni-Tula Oso (Boni Tula tent) kunnen er ook vragen gesteld worden. Meer info hier.