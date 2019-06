TUI naar Suriname voor besprekingen met SLM

Vorige week werd bekend dat TUI fly de huidige codeshare-samenwerking met de Surinaamse Luchtvaartmaatschappij (SLM) na twee jaar beëindigd. Vertegenwoordigers van het bedrijf in Nederland arriveren vandaag in Suriname om gesprekken met de SLM te voeren, schrijft de Surinaamse krant Times of Suriname vandaag.

Dankzij de codeshare-samenwerking plaatste TUI fly haar vluchtnummer ook op twee wekelijkse vluchten van Surinam Airways op dezelfde route. TUI fly maakte vorig week echter bekend dat zij zelfstandig verder gaat met de vluchten naar Nederland en vliegt twee keer per week met de Dreamliner vanuit Amsterdam naar Suriname.

Het is volgens de krant nog niet dui­de­lijk wat het on­der­werp van de ge­sprek­ken is.