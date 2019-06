Sandew Hira reageert op afblazen Keti-Koti lezing waarop hij zou spreken

De Keti-Koti lezing 2019, waarop Sandew Hira op 29 juni zou spreken is afgeblazen. Het NiNsee bestuur heeft zaterdag laten weten dat in goed overleg met het Scheepvaartmuseum besloten is om de lezing geen voortgang te laten vinden. “Dit besluit is ingegeven door de onrust die binnen de gemeenschap ontstaan is n.a.v. de geplande Keti-Koti lezing met Sandew Hira als keynote spreker” aldus het bestuur in een persbericht.

In een reactie zegt Hira dat een groep extremisten onder leiding van Theo Para afgelopen weken in de Surinaamse gemeenschap een intimidatiecampagne heeft opgezet om te verhinderen dat hij de lezing over zwarte filosofen en slavernij kon houden. Columnist Theo Para schreef afgelopen week dit stuk waarin hij stelt dat de directeur van NiNsee de Keti Koti lezing compromitteert.

“Het Scheepvaartmuseum is onder grote druk gezet om de zaal op te zeggen. NiNsee is daardoor de locatie kwijtgeraakt. Het Scheepvaartmuseum heeft haar besluit genomen zonder het principe van hoor-en-wederhoor toe te passen. Ik ben nooit door haar gehoord. Het bestuur van NiNsee is vervolgens onder enorme druk gezet om de lezing af te zeggen” aldus Hira.

Hij zegt verder dat op Radio Tamara urenlang uitzendingen gewijd werden aan het demoniseren van zijn persoon en werden bellers toegelaten om op te roepen om de orde te verstoren tijdens de lezing. Het bestuur van NiNsee is onder die druk bezweken en heeft de lezing afgezegd, aldus Hira.

Hij doet verder een oproep aan de Surinaamse gemeenschap in Nederland om als protest tegen de aantasting van de vrijheid van meningsuiting alsnog een bijeenkomst te organiseren waar hij de keti koti lezing kan houden.