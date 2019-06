Man neergestoken tijdens vechtpartij, dader voortvluchtig

Bij een supermarkt op de hoek van de Mawakaboweg en Bomapolder serie 2 in Suriname, vond er gisteravond rond 23:00 uur een vechtpartij plaats tussen twee mannen, waarbij één van de mannen werd neergestoken. Het slachtoffer raakte hierbij gewond en is per ontboden ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis. Na de daad maakte de verdachte zich uit de voeten.

Volgens een omstander was vermoedelijk een ruzie de aanleiding van de vechtpartij, die uiteindelijk ontaarde in een steekincident. De politie heeft de zaak in onderzoek maar heeft nog geen officieel bericht naar buiten gebracht. Zodra er meer bekend is wordt dit bericht bijgewerkt.