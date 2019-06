Aandacht voor vaderdag in Suriname: Ministerie zet vaders in de bloemen

De afdeling Personeelszorg van het Surinaamse ministerie van Regionale Ontwikkeling (RO) heeft in verband met Vaderdag, vandaag zondag 16 juni, alle mannelijke medewerkers in de bloemetjes gezet. Ze werden zowel op het hoofdkantoor als op verschillende afdelingen toegesproken om zich te blijven inzetten, zowel op het werk als in het gezin. Vaders en aankomende vaders kregen elk een presentje van vertegenwoordigers van de afdeling.

De afdeling Personeelszorg vindt het belangrijk dat vaders gewaardeerd worden. De onderdirecteur van het Onderdirectoraat Districtsbestuur en Decentralisatie, Jennyfer Jozefzoon-Wachter, ondersteunt het initiatief van Personeelszorg. Ze zei tijdens het kort Vaderdag feestje op het hoofdkantoor dat vaders een belangrijke rol hebben te vervullen.

Ze onderstreepte het belang van de rol van vaders in de samenleving. Ze wees erop dat het vaak verkeerd gaat in gezinnen waar de vader ontbreekt. Jozefzoon-Wachter heeft de mannen op het hart gedrukt om alle geduld te betrachten bij het vervullen van hun taken als vader.

Minister Edgar Dikan, die ook in aanmerking kwam voor een cadeautje, zei in een woord van dank dat vaders zich niet minder gewaardeerd mogen en hoeven te voelen vanwege de ruimere aandacht aan vrouwen op Moederdag. Hij heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om mannen op te roepen om hun rol en verantwoordelijkheid als vader naar hun kinderen toe nimmer mogen laten verwateren. Hij wenste bij de afsluiting van de ceremonie alle vaders en aankomende vaders een fijne Vaderdag toe.