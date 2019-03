Gio draagt nieuw nummer op aan zijn in Suriname overleden oma

ROTTERDAM, 29 mrt – De bekende Surinaams-Nederlandse zanger Gio brengt vandaag het nummer ‘Overkant’ uit. Het is een speciaal nummer geworden voor de 33-jarige zanger. Hij heeft het namelijk opgedragen aan zijn oma, die op 8 maart 2019 in Suriname is overleden op 78-jarige leeftijd.

Ook zijn opa wordt geëerd in de clip van het nummer. Hij overleed een jaar en een week eerder, ook op 78-jarige leeftijd. Met dit gevoelige nummer laat Gio, die voluit Giovanni Jap-Ngie heet, horen dat hij nooit zal verdwijnen en altijd mooie liedjes zal blijven maken.

‘Overkant’ is geproduceerd door Shafique Roman, die valt onder DJ DYNA’s management en het jongere broertje is van producer Selecta.

Op zaterdag 13 april 2019 kun je meer zien van Gio, want dan is hij weer live te bewonderen op het Surinaamse BORGOE -meets- PARBO festival in de Maassilo Rotterdam. Bekijk ondertussen hieronder de clip die bij het nieuwe nummer hoort: