Politie Suriname roept mishandelde vrouw op om zich te melden

PARAMARIBO, 28 mrt – De Surinaamse politie doet een beroep op de vrouw, die vorige week door een Chinese winkelier vanwege vermeend diefstal werd mishandeld, om zich te melden. De vrouw is nodig voor het onderzoek in deze zaak, waarbij de handeling van de winkelier strafbaar is, zegt regiocommandant Lloyd Tolud tegen Dagblad Suriname.

“De winkelier die de vrouw mishandelde omdat ze een tube tandpasta zou hebben gestolen, mag het recht niet in eigen handen nemen. Er zijn instanties die de zaak zullen onderzoeken. Het moet duidelijk zijn dat de burgers het recht niet in eigen handen moeten nemen. In dit geval ging het om een eenvoudige diefstal. De winkelier in kwestie zal worden berecht voor deze handeling” aldus Tolud tegen de krant.

Ook parlementariër Belfort is niet te spreken over het agressieve gedrag van de man en wil dat hij vervolgd wordt. “Die vrouw mag die dingen niet nemen, maar je mag die vrouw ook niet mishandelen. Die Chinees moet vervolgd worden” aldus Belfort afgelopen week tegen Apintie TV: