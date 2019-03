Nederlandse Boekhandelsprijs voor roman ‘Onder de paramariboom’ over reis naar Suriname

AMSTERDAM, 1 mrt – De roman Onder de paramariboom van Johan Fretz heeft de Nederlandse Boekhandelsprijs 2019 gewonnen. Dat is deze week bekendgemaakt bij Boekhandel Scheltema in Amsterdam. De prijs is een uitverkiezing onder alle boekverkopers van Nederland en bestemd voor een werk dat in hun ogen meer aandacht verdient. De Boekhandelsprijs werd voor vijfde keer uitgereikt.

In Onder de paramariboom reist hoofdpersonage Johannes Fretz – Nederlander van gemengd bloed – met zijn moeder naar haar geboorteland Suriname. Daar wordt duidelijk dat het land veel meer herkenning in hem oproept dan hij vooraf voor mogelijk had gehouden. Onder de paramariboom is een ontwapenende en geestige roadtrip door Paramaribo, een ontroerend verhaal over een moeder en een zoon, over identiteit en hoop.

Zó blij, Onder de paramariboom heeft De Boekhandelsprijs 2019 gewonnen! 🙌🏽 Echt geweldig dat de boekhandelaren van Nederland kozen voor dit boek, deze tori, waar ik zoveel liefde in heb gestopt. Lobi! ❤️🇸🇷🇳🇱 pic.twitter.com/FXohUsrnC5 — Johan Fretz (@JohanFretz) February 28, 2019

Onder de paramariboom won met ruime meerderheid van stemmen. De winnaar Johan Fretz (1985) studeerde aan de Amsterdamse Toneelschool & Kleinkunstacademie en is schrijver en theatermaker. Daarnaast is hij columnist van Het Parool. In 2012 debuteerde hij met het spraakmakende Fretz 2025. De winnaar krijgt een landelijke advertentiecampagne en een speciale luxe boekhandelsprijs-editie van het boek. Uit voorgaande edities is daarnaast gebleken dat de prijs een grote stap is op weg naar vertalingen.

De Nederlandse Boekhandelsprijs is een literatuurprijs die sinds 2015 jaarlijks wordt toegekend aan een oorspronkelijk Nederlandstalig literair werk. De prijs is een uitverkiezing onder alle boekverkopers van Nederland en bestemd voor een werk dat in hun ogen meer aandacht verdient. Het idee is geïnspireerd op prestigieuze boekhandelsprijzen in het buitenland, zoals de Franse Prix des Libraires, de Deutscher Buchpreis en de Amerikaanse National Book Award.