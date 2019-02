Duncan MacDonald met eerste solo show in het theater

AMSTELVEEN, 25 feb – Op zaterdag 2 maart staat comedian Duncan MacDonald met zijn eerste solo show in het Griffioen Theater te Amstelveen. De voorstelling getiteld ‘Father Time’ gaat over de tijd die een vader met zijn kinderen besteedt. Eerst gezien door de ogen van een kind en later door de ogen van een volwassen man.

Father Time heeft een dubbele betekenis namelijk Father Time als in Vader Tijd zelf en Daddy Time, de tijd een vader met zijn kinderen doorbrengt. Onderwerpen zoals opgroeien in Suriname, vooroordelen, cultuurverschillen, gender verschillen, politiek en nog veel meer gezien door de ogen van deze bezorgde multiculturele man zullen de revue passeren.

Duncan MacDonald stond in 2017-2018 in het theater met zijn collectief United Colours of Comedy. Ook heeft op de Surinaamse Srefidensi Standup Comedy Show in De Meervaart in 2017 en 2018 mogen staan. Hier heeft hij podium mogen delen met niet de minste namen van de Surinaamse Comedy scene!

