Overleden jongeman (22) Afobakaweg viel in slaap en kwam op weghelft truck terecht

PARAMARIBO, 24 feb – De man die vanmorgen, zondag 24 februari, omkwam bij een aanrijding met een truck op de Afobakaweg was slechts 22 jaar oud. Hij kwam met zijn auto op de andere weghelft terecht, waar op dat moment een grote truck reed. Zijn personenauto kwam daardoor nagenoeg frontaal in botsing met die vrachtwagen. De omgekomen bestuurder zou kort in slaap zijn gevallen en zodoende op de verkeerde weghelft zijn gekomen meldt het Korps Politie Suriname.

De vrachtwagenbestuurder, die in het bezit van een geldig Surinaams rijbewijs is, verklaarde aan de politie dat hij de personenauto plotseling op zijn rijhelft zag komen. Hij remde krachtig af maar kon desondanks de botsing niet voorkomen. Hij klaagde over pijn op de borst omdat hij met zijn bovenlichaam tegen het stuur van de vrachtwagen moest zijn aangekomen, aldus de politie.

In de auto van de 22-jarige reden nog twee mannen mee. Een daarvan raakte zwaargewond, was niet aanspreekbaar en is in kritieke toestand met de ambulance vervoert naar het ziekenhuis om medisch behandelt te worden. De andere klaagde over lichaamspijnen.



Die laatste mede inzittende heeft in een korte verklaring aangegeven, dat hij kort voor de botsing had opgemerkt dat de bestuurder vermoedelijk in slaap was geraakt. En dat nagenoeg op het zelfde moment dat hij hem wilde wakker schudden de botsing plaats vond.





