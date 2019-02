52-jarige bromfietser overleden na aanrijding door dronken automobilist in Suriname

PARAMARIBO, 24 feb – De automobilist die zaterdagochtend de 52-jarige Ronald Kartosentono aanreed had gedronken. De dader, de 49-jarige Ronald K., is na afstemming met het Openbaar Ministerie in Suriname, door de politie van het ressort Geyersvlijt in verzekering gesteld. Hij is wel in het bezit van een geldig rijbewijs, maar dat is hangende het onderzoek ingevorderd door de politie.

Kartosentono was in leven bewaker bij de drukkerij van de Surinaamse krant De Ware Tijd. Volgens het Korps Politie Suriname raakte de heer Kartosentono zwaar gewond toen hij werd aangereden. Hij werd per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis, alwaar hij in de middaguren overleden is.

Het nieuws van zijn overlijden kwam gisteren hard binnen bij de krant. Ook zijn dochter kon het niet bevatten en plaatste onderstaand hartverscheurend bericht op Facebook: