Eerste fotoboek over dagelijks leven inheemsen in Suriname

AMSTERDAM/PARAMARIBO, 22 jan – Het nieuw uit te brengen fotoboek ‘Points of Recognition’ brengt het hedendaags leven van Surinaamse inheemsen, een prachtige en nog verborgen gebleven cultuur voor velen, dichter bij de rest van de wereld. Als Milton Kam genoeg geld werft met zijn Kickstarter-campagne, wordt Points of Recognition het eerste fotoboek ooit dat het dagelijks leven van Surinaamse inheemsen in beeld brengt!



Met zijn fotoboek wil Milton Kam een raam naar de wereld openen, dat tot nu toe voor zoveel mensen gesloten is gebleven. Hij fotografeerde niet alleen de traditionele levenswijze van de Surinaamse inheemsen, maar ook hedendaagse activiteiten die zeker herkenningspunten zullen opleveren bij de lezer.

Kickstarter-campagne

Kam is gestart met zijn kickstarter-campagne, die het drukken van zijn boek over de Surinaamse inheemsen mogelijk moet maken. Iedereen die bijdraagt aan het binnenhalen van de benodigde 15.000 euro voor het drukken van de eerste 1.000 exemplaren, ontvangt een cadeau. Een gesigneerd boek, met of zonder een fotoprint, een persoonlijke ontmoeting, of een 5-daagse privé-tour door Suriname behoren tot de mogelijkheden. Het cadeau is afhankelijk van het bedrag dat wordt gedoneerd. Steun de campagne hier!

Vreedzamer

“Toen ik in 2007 na meer dan 20 jaar afwezigheid terugkeerde naar Suriname, besefte ik weer hoe uniek de multiculturele samenleving van mijn geboorteland is. Mensen met diverse culturele en religieuze achtergronden leven hier vreedzamer met elkaar dan in vele andere landen.” Al gauw ontstond bij hem het idee om een fotoboek te maken over de diverse Surinaamse bevolkingsgroepen. “Eerder dat jaar filmde ik voor een kinderprogramma in de Verenigde Staten een Pow-Wow bijeenkomst in New Mexico. Daar realiseerde ik mij dat ik nog nooit een ceremonie had meegemaakt van inheemsen in mijn geboorteland. Ik wist over hen niets meer, dan de namen van de vijf stammen die ik op de lagere school had geleerd.” Daarom koos Milton Kam er uiteindelijk voor om niet alle bevolkingsgroepen van Suriname in beeld te brengen, maar zich te focussen op de Surinaamse inheemsen. Deze oorspronkelijke bewoners van Suriname vormen vandaag de dag minder dan 4% van de totale bevolking.



Herkenning

In Points of Recognition wil Milton Kam de Surinaamse inheemse cultuur zichtbaar maken voor de buitenwereld. Niet alleen voor de Surinamers zelf, maar voor iedereen die geïnteresseerd is in andere culturen. Hij wil met zijn foto’s laten zien dat het leven van Surinaamse inheemsen in sommige opzichten niet heel anders is dan dat van ons.

“Hun leefwereld heeft veel punten van herkenning met de onze. Ook zij knippen hun haren, vinden de liefde van hun leven, zorgen voor kinderen, kijken naar televisie en houden van dansen en sport. Dat is een deel van het beeld dat ik wil overbrengen naar de buitenwereld.

Aan de andere kant kennen Surinaamse inheemsen hun eigen specifieke culturen en unieke vraagstukken. Vanzelfsprekende zaken zoals het volgen van middelbaar onderwijs zijn een uitdaging voor inheemse jongeren in het binnenland. Vaak reizen ze meerdere uren per dag van en naar school, of verblijven ze op internaten in de stad. Daarnaast zijn er nog vele vraagstukken die samenhangen met grondenrechten en het milieu.” In Points of Recognition worden deze vraagstukken niet geanalyseerd of een mening over gegeven. Milton Kam laat wel met zijn foto’s zien hoe kwesties, zoals grondenrechten en het milieu, hun dagelijks leven beïnvloeden. Boven alles wil hij met zijn fotoboek het hedendaagse leven van de Surinaamse inheemsen op een waardige en respectvolle manier in beeld brengen.



Voor meer informatie over de Kickstarter-campagne, bezoek: Suriname’s indigenous peoples