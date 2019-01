‘Aangehouden neef van Nitinder Oemrawsingh probeerde zelfmoord te plegen in zijn cel’

PARAMARIBO, 21 jan – Shailendra Oemrawsingh, de 43-jarige vrachtwagenchauffeur, die in verzekering is gesteld in verband met de mega-drugszaak in Suriname, is degene die op zondag 20 januari gepoogd heeft zelfmoord te plegen in de cel op de afdeling Narcoticabrigade. De man die een neef is van de onlangs geliquideerde Nitinder Oemrawsingh, sneed zijn polsen door met een scheermes, aldus de politie.

Deze handeling van Shailendra werd tijdig ontdekt door narcotica rechercheurs waardoor erger kon worden voorkomen meldt de politie vandaag. Per ontboden ambulance is hij afgevoerd naar de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis. Na medische behandeling is hij terug gebracht naar de cel op de genoemde afdeling. Zijn situatie is stabiel te noemen.

Deze verdachte zal zo snel als mogelijk overgeplaatst worden naar een andere locatie waar hij beter gemonitord kan worden aldus de politie in Suriname.