PARAMARIBO, 21 jan – Één van de verdachten die vast zit in de zaak van de mega drugsvangst op de haven in Suriname, is gisteravond naar het ziekenhuis afgevoerd. Dat melden bronnen in Paramaribo. Volgens goed ingelichte bronnen zou deze verdachte waarschijnlijk getracht hebben zelfmoord te plegen. De gezondheidssituatie van deze persoon is nog onduidelijk. Later meer.

- Advertentie -