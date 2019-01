In Suriname onderschepte cocaïne vandaag te Kraka verbrand

PARAMARIBO, 17 jan – Vandaag wordt in Suriname, onder het toeziend oog van het Openbaar Ministerie en de uitgenodigde pers, de op 8 januari onderschepte cocaïne te Kraka vernietigd. De drugs werden in een zwaar bewapende colonne vervoerd naar de plek waar de verbranding zou plaats vinden. Op de foto worden voorbereidingen getroffen om de lading te vernietigen. De vernietiging is nu nog gaande dus later meer.