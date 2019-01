‘Het Verbrande Huis. Een Surinaamse familiekroniek’ te zien in Suriname

AMSTERDAM/PARAMARIBO, 21 jan – Van 31 januari tot en met 3 februari 2019 is de voorstelling Het verbrande huis van Bodil de la Parra ook te zien in Suriname. De la Parra is opgegroeid in Amsterdam, maar is ook thuis in Paramaribo, de stad waar haar vader Pim alweer vele jaren woont. Als kind logeerde zij regelmatig bij de tantes Gus en Pop, in het familiehuis aan de Zwartenhovenbrugstraat, boven Drogisterij De la Parra. Ze sliep er onder één klamboe met haar neefjes en raakte vertrouwd met haar norse opa, de apotheker R.L. de la Parra.

De tantes kookten de heerlijkste gerechten en hielpen de klanten in de drogisterij. Later draaide hun nichtje de drogisterij; haar deur stond altijd open – ook voor familie uit het buitenland. Ruim zes jaar geleden is het pand volledig uitgebrand – in één klap ging meer dan een eeuw aan tastbare geschiedenis in vlammen op. De verhalen leven voort, laat De la Parra van 31 januari tot en met 3 februari zien in de voorstelling Het verbrande huis.

Ze leidt ons rond in het huis en stelt ons voor aan haar tantes en grootvader. Ook neemt ze ons verder mee terug in de tijd, waar ze ons laat kennismaken met haar Joods-Portugese voorouders. Met haar persoonlijke relaas en dat van haar familie belicht De la Parra een deel van de Nederlands-Surinaamse geschiedenis. Ze kruipt in de huid van verschillende personages en vertelt met veel sjeu de verhalen.

Het publiek hangt aan haar lippen, laat zich amuseren, ontroeren en verrassen door de veelzijdige De la Parra. In Nederland oogstte zij veel lof met deze voorstelling, waarvoor zij ook de tekst schreef. Bij het Surinaamse theaterpubliek is Bodil de la Parra geliefd. In 1995 genoten velen in Theater Thalia van Orgeade Overzee, waarin De La Parra en Carolina Mout samen schitterden. Ook die voorstelling was geïnspireerd op de tantes Gus en Pop.

In 2011 en 2013 schreef De la Parra Onder Vrouwen over Mannen en Onder Mannen over Vrouwen, succesvolle muziektheatervoorstellingen die zijn gespeeld in Theater On Stage. Daar stond in 2015 het stuk Paramaribo-Texel, waarvoor zij eveneens tekstbijdragen heeft geleverd. Van 31 januari tot 3 februari staat De la Parra zelf op de planken in Theater On Stage, met Het Verbrande Huis, geregisseerd door Wimie Wilhelm.

Speciaal voor theatermakers verzorgt De la Parra in Paramaribo een workshop over technieken en methodes om ‘droge’ geschiedenis tot leven te wekken en te presenteren met kleurrijke verhalen en boeiend theater. Met Het Verbrande Huis laat zij op sublieme wijze zien dat cultureel erfgoed een onuitputtelijke inspiratiebron kan vormen voor theater, storytelling en andere podiumkunsten.