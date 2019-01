Doneeractie voor doodgestoken Javaanse jongeman (25)

DEN HAAG, 20 jan – Familie en vrienden zijn deze online doneeractie gestart voor de onlangs doodgestoken Bjorn Amattarmoedji. De 25-jarige Javaanse-Surinamer werd afgelopen donderdagavond neergestoken toen hij zijn broertje probeerde te beschermen schrijft Bovennieuws.

“Björn was in de bloei van zijn leven en net 1 dag 25 jaar, toen zijn leven afgelopen donderdag op wrede wijze werd beëindigd. Björn was een vrolijke en positieve jongen, hardwerkend, een goede zoon, broer, vader en vriend. Hij laat een zoontje van 2, zijn vrouw en familie van wie hijzielsveel hield achter.

Wij willen hem een begrafenis geven die hij verdient en vragen jullie om ons hierbij te helpen. Om zijn afscheid toch zowaardig mogelijk te maken en goed te laten verlopen, is er geld nodig. Omdat Björn helaas geen uitvaartverzekering heeft, vragen we jullie hulp in de vorm van een bijdrage” aldus het bericht op Dream or Donate. Doneren kan hier.