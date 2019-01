‘Vrienden van Suriname’ sturen weer container naar Suriname

De Nederlands Stichting “Vrienden van Suriname” is en blijft actief voor de hulpbehoevende medemens in Suriname. Afgelopen week is de 4e (!) zeer grote zeecontainer (40 ft) in 2 maanden geladen met allerlei hulpgoederen. Dit betekent dat de ene container in Suriname aankomt terwijl de ander onderweg is.

De goederen in de container, die nu in Suriname wordt uitgeladen, zijn onder andere bestemd voor ’s Lands Hospitaal. Het gaat daarbij om rolstoelen, bedden, anti doorlig matrassen en meer.

Afgelopen week is in Landgraaf een aanhangwagen met rolstoelen en incontinentiematerialen opgehaald en in Tiel bij een school ca 30 schooltafeltjes en – stoeltjes. Zie ook de website www.vriendenvansuriname.nl